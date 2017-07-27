Allgäu Airport erwartet hohes Reiseaufkommen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

In den Sommerferien erwartet der Allgäu Airport Memmingen die größte Reisewelle seines zehnjährigen Bestehens.

Für die Passagiere halten die Verantwortlichen einige wichtige Hinweise bereit. Ferienstimmung bei den Passagieren, Urlaubsstopp bei den Mitarbeitern: „Alle Flüge sind hervorragend ausgelastet“, berichtet Geschäftsführer Ralf Schmid, „da kann es im Terminal schon mal ein wenig eng werden.“ Doch alle Mitarbeiter seien hochmotiviert, diesen positiven Stress zu meistern.

Insgesamt rechnet der Flughafen Memmingen in den nächsten sechs Wochen mit rund 175.000 Passagieren. Kurzentschlossene werden noch bei Restplätzen fündig.

Um stresslos in den Urlaub zu starten, wird den Fluggästen empfohlen, folgende Tipps zu beachten:

– Bitte rechtzeitig zum Flughafen anreisen, da mit etwas längeren Wartezeiten am Check-in sowie bei der Sicherheitskontrolle zu rechnen ist.

– Zur Stressvermeidung empfiehlt es sich, den Parkplatz für seinen Pkw online zu buchen. Unter www.allgaeu-airport.de/parken ist das bereits ab 39 Euro für eine Woche möglich.

– Bitte die Sperrung auf der Autobahn A96 beachten: Vom 24. August bis zum 11. September wird die Anschlussstelle Memmingen-Ost in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Deshalb die Ausfahrt Memmingen-Nord nutzen und den Flugzeugsymbolen folgen.

Sonnenziele sind sehr gefragt

Gefragt sind in diesen Tagen natürlich die Sonnenziele, von denen der Memminger Airport zahlreiche zu bieten hat: Das Angebot reicht von Teneriffa im Westen bis ins türkische Antalya, das vom 6. August bis zum 7. September zwei Mal wöchentlich von der Fluggesellschaft Corendon angeflogen wird. Die Liste umfasst fast alles, was in Sachen Strandurlaub Rang und Namen hat: Ob Faro im Süden Portugals, Kreta, Korsika, Sardinien, Sizilien oder Mallorca – ab Memmingen ist man binnen weniger Stunden vor Ort. Stark vertreten ist auch das spanische Festland: Malaga und Alicante sind seit Jahren feste Größen. Ebenso Girona bei Barcelona. „Dieses Reiseziel“, so Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz, „kann besonders viel.“ Öffnet es doch den Weg in die katalanische Hauptstadt Barcelona ebenso wie an die nahe Costa Brava. Städte- und Strandurlaub mit einem Flugticket. Neu im Reigen der Memminger Sonnenziele ist das bulgarische Varna, das seit letztem Samstag zweimal wöchentlich von Wizz Air angeflogen wird. Als Geheimtipp wird auch Montenegro geschätzt. In 90 Minuten erreicht man ab Memmingen dessen Hauptstadt Podgorica. Danach ist es nur ein Katzensprung an die Küste.

Schon bald kommen neue Ziele hinzu. Denn ab September geht es – dank der Stationierung einer Ryanair-Maschine in Memmingen – auch ins griechische Thessaloniki. Als ebenfalls sonniges Ziel kommt auch das marokkanische Fès hinzu. Die drittgrößte Stadt des Landes ist ein idealer Ausgangspunkt für Rundreisen zu Königstädten und Sandstränden. Als Tor zu Andalusien eröffnet das neue Flugziel Sevilla interessante Möglichkeiten für einen spannenden Urlaub im Herbst. Wer etwas niedrigere Temperaturen und nordisches Flair bevorzugt, erhält ab September eine neue Flugverbindung von Memmingen nach Stockholm. Auf 14 Inseln errichtet ist auch diese Stadt nahe ans Wasser gebaut.

„Viele unserer Sonnenziele werden“, darauf verweist Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz, „ganzjährig angeflogen.“ Dazu zählen Palma de Mallorca, Alicante, Malaga, Faro, Palermo, Podgorica und Varna. „Wer nicht auf die Schulferien angewiesen ist“, so Schütz, „kann da auch im Herbst und Frühwinter tolle Reisen buchen.“

Allgäu Airport