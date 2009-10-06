Allegiant wächst weiter

Der erfolgsverwöhnte Nischenplayer aus Las Vegas kann im September weiter zulegen und meldet solide Quartalszahlen.

Im September 2009 stiegen bei Allegiant Air 330.382 Fluggäste zu, im September 2008 waren es noch 222.788 Passagiere, trotz allgemeinem Kriechgang konnte die noch junge Fluggesellschaft aus Las Vegas bei den Passagierzahlen um mehr als 48 Prozent zulegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 50,2 Prozent auf 343.011 Sitzplatzmeilen erhöht, da die Angebotserweiterung nicht restlos abgesetzt werden konnte, sank die Auslastung von 90,7 Prozent auf 86,9 Prozentpunkte. Aufs dritte Quartal umgeschlagen flogen im laufenden Jahr mit Allegiant 37,4 Prozent mehr Fluggäste als ein Jahr zuvor. Allegiant Air bietet hauptsächlich Flüge im Linien- wie Charterverkehr zu beliebten Feriendestinationen an und betreibt eine Flotte von mehr als 40 MD-82 und MD-87 Flugzeugen.