Allegiant präsentiert Passagierzahlen

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Dezember 2019 insgesamt 1,319 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 23,1 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresdezember hat der Nischen-Carrier aus Las Vegas das Angebot um 18,9 Prozent auf 1.453 Millionen Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich um 18,5 Prozent auf 1.411 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,8 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 15,012 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 50 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.