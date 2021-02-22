Allegiant präsentiert Januarzahlen

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Januar 2021 insgesamt 550.704 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren Corona bedingt 48,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot um 25,8 Prozent auf 906,452 Millionen Sitzplatzmeilen abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 47,4 Prozent auf 507,818 Millionen Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die durchschnittliche Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 24,4 Prozentpunkte auf 57,4 Prozent zurückgegangen.