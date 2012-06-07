Allegiant mit weniger Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas musste im Mai 2012 erneut kräftig wachsen, 548.904 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 18 Prozentpunkten entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresmai hat Allegiant Air das Angebot um 21,4 Prozentpunkte auf 566.752 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 20,4 Prozentpunkte auf 494.884 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,8 Prozentpunkte auf 87,3 Prozent verschlechtert. Allegiant hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine operative Gewinnmarge von rund 30 Prozent erreicht werden kann. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und zwei Boeing 757 Maschinen.