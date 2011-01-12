Allegiant mit soliden Zahlen

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Dezember 2010 erneut kräftig zulegen, 492.841 Fluggäste stiegen zu, was einer Zunahme von 14,6 Prozent entspricht.

Die Nachfrage im Dezember 2010 stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 12,5 Prozent auf 456,820 Millionen Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um 13,8 Prozent auf 510,448 Millionen Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die durchschnittliche Auslastung sank von 90,6 auf 89,5 Prozent, was in der Szene als ausgezeichnet gilt. Der erfolgreiche Low Cost Carrier aus den USA transportierte im 2010 mit 5,61 Millionen Fluggästen 14 Prozent mehr als 2009. Im nächsten Jahr rechnet Allegiant mit einem weiteren moderaten Wachstumsschub. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und zwei Boeing 757 Maschinen.