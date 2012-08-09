Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juli 2012 702.598 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 4,4 Prozentpunkten.

Im Juli 2012 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um 7,8 Prozentpunkte auf 714,865 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um gut 7,1 Prozentpunkte auf 648,435 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,9 Prozentpunkte auf 90,7 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit die gute Gewinnmarge gehalten werden kann. Allegiant Air Travel hat im Juli die Anmietung von Airbus A319 Flugzeugen bekannt gegeben.