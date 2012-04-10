Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im März 2012 764,776 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 23,3 Prozentpunkten.

Im März 2012 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 24,2 Prozentpunkte auf 806,859 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 23,3 Prozentpunkte auf 728,624 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2011 um 0,6 Prozentpunkte auf 90,3 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, dies ist dem Carrier im März 2012 erneut gelungen. Die Fluggesellschaft aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine aktive Flotte von rund 50 MD-80 und sechs Boeing 757.