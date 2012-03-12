Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Februar 2012 532,664 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 19,6 Prozentpunkten.

Im Februar 2012 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresfebruar um 22,7 Prozentpunkte auf 572,320 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 20,7 Prozentpunkte auf 503,312 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Februar 2011 um 1,5 Prozentpunkte auf 87,9 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, dies ist dem Carrier im Februar 2012 nicht gelungen. Die Fluggesellschaft aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine aktive Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.