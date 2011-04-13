Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im März 2011 erneut zulegen, 580.435 Fluggäste stiegen bei Allegiant zu, was einer Zunahme von 3,4 Prozent entspricht.

Im März 2011 stieg die Nachfrage gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,6 Prozent auf 554 Millionen Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde nur leicht um 0,7 Prozent auf 592 Millionen Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich von 92,9 auf 93,7 Prozent, was im Branchenvergleich als ausgezeichnet bezeichnet werden darf. Der erfolgreiche Low Cost Carrier aus den USA transportierte im ersten Quartal 2011 1,44 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode waren das 6,5 Prozent mehr. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und zwei Boeing 757 Maschinen.