Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus A319 (Foto: Alan Wilson, Wikipedia)

Allegiant Air konnte im März 2019 insgesamt 1,500 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresmärz ist das ein Plus von 9,8 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz hat der Nischencarrier aus Las Vegas die Verkehrsleistung um elf Prozent auf 1,655 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 9,8 Prozent auf 1,406 Milliarden Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2018 um einen Prozentpunkt auf 84,9 Prozent.

Im ersten Quartal 2019 konnte Allegiant Air 3,450 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das waren 4,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 und 50 A320-200.