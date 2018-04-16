Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air konnte im März 2018 insgesamt 1,155 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresmärz ist das ein Plus von 18,3 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz hat der Nischencarrier aus Las Vegas die Verkehrsleistung um 13,3 Prozent auf 1,491 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 17,7 Prozent auf 1,280 Milliarden Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem März 2017 um 3,2 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent.

Im ersten Quartal 2018 konnte Allegiant Air 3,303 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das waren 14,6 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.