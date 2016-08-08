Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juli 2016 1,252 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einer Zunahme von 18,6 Prozent.

Im Berichtsmonat Juli hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um 18,6 Prozent auf 1,295 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 16,8 Prozent auf 1,144 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung ging um 1,4 Prozentpunkte auf 88,3 Prozent zurück.

Allegiant Air betreibt momentan 49 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 15 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch fünf Boeing 757 in der Flotte, diese setzt die Airline hauptsächlich auf Flügen nach Hawaii ein oder vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii werden ab August jedoch eingestellt und die Boeing 757 Flotte soll bis 2018 abgestossen werden.