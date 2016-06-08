Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Mai 2016 erneut kräftig wachsen, 889.617 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 18,1 Prozent entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresmai hat Allegiant Air das Angebot um 18,6 Prozent auf 982.492 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 16,3 Prozent auf 819.161 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 1,6 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent verschlechtert.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 2400 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Maschinen aus der MD-80 Familie, fünf Boeing 757 und 28 Flugzeugen aus der A320 Familie.