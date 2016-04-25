Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im März 2016 1,053 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Steigerung von 11,8 Prozent.

Im März hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 14,3 Prozent auf 1,183 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 11,4 Prozent auf 1,023 Milliarden Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2015 um 2,2 Prozentpunkte auf 86,5 Prozent.

Im ersten Quartal 2016 konnte Allegiant Air 2,593 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren 14,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 26 Flugzeugen aus der A320 Familie.