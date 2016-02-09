Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Januar 2016 737.354 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 14,1 Prozent.

Allegiant Air hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um20 Prozent auf 886.076 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 14 Prozent auf 713,702 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 4,5 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2015 9,501 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,5 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 26 Flugzeugen aus der A320 Familie.