Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Allegiant Air)

Der Nischen-Carrier aus Las Vegas konnte im Dezember 2015 844.725 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 16,1 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresdezember hat Allegiant Air das Angebot um 21,8 Prozent auf 990,560 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 16,3 Prozent auf 805,167 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 3,8 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2015 9,501 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,5 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 26 Flugzeugen aus der A320 Familie.