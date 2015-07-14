Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juni 2015 erneut kräftig wachsen, 945.224 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresjuni einer Zunahme von 16,2 Prozent entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat Allegiant Air das Angebot um 16,6 Prozent auf 999.222 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 13,7 Prozent auf 875.645 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,2 Prozentpunkte auf 87,6 Prozent verschlechtert.

Allegiant Air betreibt momentan 47 McDonnell Douglas MD-83 und sechs MD-88. Die Airbus Flotte besteht aus fünf A319 und neun A320, diese soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant hat zudem noch sechs Boeing 757 in der Flotte, diese setzt die Airline hauptsächlich auf Flügen nach Hawaii ein oder vermietet sie an andere Fluggesellschaften.