Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Mai 2015 erneut kräftig wachsen, 753.144 Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 13,9 Prozent entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresmai hat Allegiant Air das Angebot um zwanzig Prozent auf 828.617 Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 15,6 Prozent auf 704.433 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 3,3 Prozentpunkte auf 85 Prozent verschlechtert.

Allegiant Air betreibt momentan 47 McDonnell Douglas MD-83 und sechs MD-88. Die Airbus Flotte besteht aus fünf A319 und neun A320, diese soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant hat zudem noch sechs Boeing 757 in der Flotte, diese setzt die Airline hauptsächlich auf Flügen nach Hawaii ein oder vermietet sie an andere Fluggesellschaften.