Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im März 2015 941.830 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Steigerung von 9,4 Prozent.

Im März 2015 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 7,1 Prozent auf 1,036 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 5,2 Prozent auf 918,701 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2014 um 1,6 Prozentpunkte auf 88,7 Prozent.

Im ersten Quartal 2015 konnte Allegiant Air 2,256 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das waren 8,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode.

Allegiant Air betreibt momentan 47 McDonnell Douglas MD-83 und sechs MD-88. Die Airbus Flotte besteht aus fünf A319 und neun A320, diese soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant hat zudem noch sechs Boeing 757 in der Flotte, diese setzt die Airline hauptsächlich auf Flügen nach Hawaii ein oder vermietet sie an andere Fluggesellschaften.