Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Februar 2015 668,056 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 8,8 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Allegiant Air das Angebot um 6,9 Prozent auf 753,490 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 5,1 Prozent auf 646,440 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 85,8 Prozent vermindert.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2014 8,154 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 12,6 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 47 McDonnell Douglas MD-83 und sechs MD-88. Die Airbus Flotte besteht aus fünf A319 und neun A320, diese soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant hat zudem noch sechs Boeing 757 in der Flotte, diese setzt die Airline hauptsächlich auf Flügen nach Hawaii ein oder vermietet sie an andere Fluggesellschaften.