Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Januar 2015 646.349 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 8,2 Prozent.

Allegiant Air hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 4,1 Prozent auf 736,961 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 5,5 Prozent auf 626,327 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 85 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2014 8,154 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 12,6 Prozent. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von rund 53 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 11 Flugzeugen aus der A320 Familie.