Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im März 2012 800.324 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Steigerung von 4,6 Prozentpunkten.

Im März 2013 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresmärz um 12,4 Prozentpunkte auf 906,520 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 12,8 Prozentpunkte auf 822,217 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem März 2012 um 0,4 Prozentpunkte auf 90,7 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, dies ist dem Carrier in diesem März erneut gelungen. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Noch im laufenden Jahr wird Allegiant Air auch Airbus A319 und A320 in die Flotte aufnehmen.