Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Januar 2013 527.908 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 5,2 Prozentpunkten.

Im Januar hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 15,1 Prozentpunkte auf 618,676 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 12,1 Prozentpunkte auf 525,025 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent. Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2012 6,987 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 13,1 Prozentpunkten. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Im Verlauf dieses Jahres wird Allegiant Air auch Airbus A319 und A320 in die Flotte aufnehmen.