Allegiant meldet zweites Quartal

Der Tiefpreisfluggesellschaft Allegiant Air konnte im zweiten Quartal 2017 einen Nettogewinn von 48,5 Millionen US Dollar erwirtschaften, das Entspricht einem Minus von 20,3 Prozent.

Der Umsatz stieg um gut sechzehn Prozent auf 400,6 Millionen US Dollar (Vorjahr 344,9 Millionen USD) während sich die Kosten um 31,2 Prozent auf 315,1 Millionen US Dollar (Vorjahr 240,4 Millionen USD) verteuerten. Den operativen Gewinn gibt die Fluggesellschaft aus Las Vegas mit 85,2 Millionen US Dollar (Vorjahr 104,5 Millionen USD) an, daraus errechnet sich eine operative Marge von 21 Prozent. Im zweiten Quartal 2017 flogen mit Allegiant insgesamt 3,306 Millionen Passagiere, pro Passagier verdiente Allegiant Air demnach Netto 14,7 US Dollar.

Im ersten Halbjahr 2017 erwirtschaftete Allegiant bei einem Umsatz von 776,5 Millionen US Dollar (Vorjahr 693,5 Millionen USD) einen Betriebsgewinn von 158,1 Millionen US Dollar (Vorjahr 225,6 Millionen USD), verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von 29,9 Prozent. Den Nettogewinn gibt die Airline mit 90,1 Millionen US Dollar (Vorjahr 132,8 Millionen USD) an, was einer Verschlechterung von 32,2 Prozent entspricht.

Mit Allegiant flogen im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 6,187 Millionen Passagiere, das waren 13,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016.

Allegiant Air betreibt 46 Flugzeuge aus der McDonnell Douglas MD-80 Familie. Die Airbus Flotte besteht aus zwanzig A319 und zwanzig A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch zwei Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende 2016 eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.