Allegiant meldet soliden Jahresgewinn

Die Fluggesellschaft Allegiant Air konnte im Geschäftsjahr 2017 einen Nettogewinn von 195 Millionen US Dollar erwirtschaften, das waren 11,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Umsatz ist um 10,3 Prozent auf 1,504 Milliarden US Dollar angestiegen, während sich die Kosten um 28,7 Prozent auf 1,277 Milliarden US Dollar verteuerten. Der Betriebsgewinn erreichte 227 Millionen US Dollar, das waren 38,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Betriebsmarge liegt bei Allegiant Air für das Geschäftsjahr 2017 bei 15,1 Prozent.

Im vierten Quartal erwirtschaftete Allegiant Air einen Umsatz von 378,558 Millionen US Dollar, das entspricht einem Plus von 12,7 Prozent. Der Betriebsgewinn gibt Allegiant für das vierte Quartal mit 26,168 Millionen Dollar an, das entspricht einem Rückgang von 61,6 Prozent. Der starke Rückgang ist wegen einer Sonderrückstellung von 35,390 Millionen US Dollar. Im vierten Quartal 2017 erreichte der Nettogewinn auf 82,502 Millionen US Dollar, verglichen mit dem vierten Quartal 2016 war das doppelt so viel.