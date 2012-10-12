Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im September 2012 436.013 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 9,5 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresseptember hat Allegiant Air das Angebot um 18,2 Prozentpunkte auf 491,568 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 13,9 Prozentpunkte auf 406,958 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,2 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent verschlechtert. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Die Airline hat im Juli die Anmietung von Airbus A319 Flugzeugen bekannt gegeben. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine gute Gewinnmarge erreicht werden kann, mit 82,8 Prozent lag die Fluggesellschaft aus Las Vegas in diesem Monat weit daneben.