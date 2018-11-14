Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2018 insgesamt 1,081 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 5,9 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat Allegiant Air das Angebot um 4,6 Prozent auf 1.173 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 5,2 Prozent auf 944 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 16 McDonnell Douglas MD-83 und zwei MD-88 Verkehrsflugzeuge, diese sollen noch in diesem Jahr ausgemustert werden. Die Airbus Flotte besteht aus 33 A319-100 und 44 A320-200. Allegiant Air wird ab dem Jahr 2019 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben, ein Jahr früher als es ursprünglich geplant war.