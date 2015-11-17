Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2015 743.443 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 22,4 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat Allegiant Air das Angebot um 27,8 Prozent auf 835 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 22,4 Prozent auf 686 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Flugzeugen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 24 Flugzeuge aus der Airbus A320 Familie.