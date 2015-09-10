Allegiant meldet mehr Passagiere

Allegiant Air Airbus (Foto: Allegiant Air)

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im August 2015 816.925 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 22,6 Prozent.

Im August hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 25,6 Prozent auf 890,296 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 20,1 Prozent auf 757,478 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,8 Prozentpunkte auf 85,1 Prozent verschlechtert.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte bestehend aus 53 Flugzeugen aus der MD-80 Familie, sieben Airbus A319, neun Airbus A320 und sechs Boeing 757 Verkehrsflugzeugen.