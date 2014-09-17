Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im August 2014 666.410 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 16,7 Prozent.

Im August hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 16,5 Prozent auf 708,872 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 14,5 Prozent auf 630,519 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,4 Prozentpunkte auf 90,5 Prozent verschlechtert.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von rund 53 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 11 Flugzeugen aus der A320 Familie.