Allegiant meldet Passagierrückgang

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im September 2013 413.575 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Minus von 5,1 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresseptember hat Allegiant Air das Angebot um 5,9 Prozent auf 462,391 Millionen Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Nachfrage hat sich um 4,8 Prozent auf 413,575 Millionen Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember um einen Prozentpunkt auf 83,8 Prozent verbessert. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Allegiant hat kürzlich ihren ersten Airbus A319 in Betrieb genommen. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine gute Gewinnmarge erreicht werden kann, mit 83,3 Prozent lag die Fluggesellschaft aus Las Vegas in diesem Monat jedoch weit daneben.