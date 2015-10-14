Allegiant meldet Passagieranstieg

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im September 2015 547.529 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von gut sechzehn Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresseptember hat Allegiant Air das Angebot um 17,6 Prozent auf 616 Millionen Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 14,3 Prozent auf 499 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresseptember um 2,3 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent zurückgegangen.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 53 Flugzeugen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 22 Flugzeuge aus der Airbus A320 Familie.