Allegiant meldet Passagieranstieg

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Dezember 2014 727.407 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 8,8 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresdezember hat Allegiant Air das Angebot um 3,9 Prozent auf 813.086 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 6,1 Prozent auf 692.181 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,7 Prozentpunkte auf 85,1 Prozent. Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2014 8,154 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 12,6 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von rund 53 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 11 Flugzeugen aus der A320 Familie.