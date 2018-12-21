Allegiant meldet Novemberzahlen

Allegiant Air konnte im November 2018 insgesamt 1,063 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 10,6 Prozent.

Im November hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 11,7 Prozent auf 1,149 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 9,9 Prozent auf 947,501 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 16 McDonnell Douglas MD-83 und zwei MD-88 Verkehrsflugzeuge, diese sollen noch in diesem Jahr ausgemustert werden. Die Airbus Flotte besteht aus 33 A319-100 und 44 A320-200. Allegiant Air wird ab dem Jahr 2019 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben, ein Jahr früher als es ursprünglich geplant war.