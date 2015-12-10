Allegiant meldet Novemberzahlen

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im November 2015 772.567 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 22,4 Prozent.

Im November hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 26,2 Prozent auf 887,178 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 21,2 Prozent auf 719,464 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 3,3 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 26 Flugzeugen aus der A320 Familie