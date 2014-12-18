Allegiant meldet Novemberzahlen

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im November 2014 631.183 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 13,1 Prozent.

Im November hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 8,5 Prozent auf 702,993 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 10,2 Prozent auf 593,400 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,3 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von rund 53 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 11 Flugzeugen aus der A320 Familie.