Allegiant meldet Novemberzahlen

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im November 2013 557.866 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer leichten Abnahme von 0,1 Prozent.

Im November hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 2,2 Prozent auf 647,875 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 2,4 Prozent auf 538,333 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,2 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent. Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Allegiant hat kürzlich auch ihren ersten Airbus A319 in Betrieb genommen und wird in Zukunft auch Airbus A320 Verkehrsflugzeuge betreiben.