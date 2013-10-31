Allegiant erwirtschaftet soliden Quartalsgewinn

Der Low Cost Carrier aus Las Vegas konnte im dritten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 17,1 Millionen US Dollar bekannt geben, im dritten Quartal 2012 waren es 16,9 Millionen US Dollar.

Der Umsatz ist verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um 5,5 Prozent auf 228,874 Millionen US Dollar geklettert. Die Kosten verteuerten sich um 6,1 Prozent auf 199,642 Millionen US Dollar. Die Ausgaben für den Treibstoff gingen um 0,8 Prozent auf 89,195 Millionen US Dollar zurück. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air für das dritte Quartal mit 29,232 Millionen US Dollar an, 1,7 Prozent mehr als im dritten Quartal 2012. Der Vorsteuergewinn verbesserte sich um 2,6 Prozent auf 27,517 Millionen US Dollar. Die Auslastung der Flüge lag im dritten Quartal 2013 bei 90,8 Prozent.