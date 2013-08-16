Allegiant erwirtschaftet soliden Quartalsgewinn

Der Low Cost Carrier aus Las Vegas konnte im zweiten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 25,8 Millionen US Dollar erwirtschaften, das waren 2,3 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz ist gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 10,7 Prozent auf 255,846 Millionen US Dollar angestiegen. Die Kosten verteuerten sich um 12,5 Prozent auf 212,990 Millionen US Dollar. Die Ausgaben für den Treibstoff stiegen um drei Prozent auf 97,076 Millionen US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air für das zweite Quartal mit 42,856 Millionen US Dollar an, 2,4 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2012. Der Vorsteuergewinn verbesserte sich um 2,6 Prozent auf 40,910 Millionen US Dollar. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres erwirtschaftete Allegiant Air bei einem Umsatz von 528,805 Millionen US Dollar einen operativen Betriebsgewinn von 95,223 Millionen US Dollar, dies entspricht einem Plus von 21,8 Prozent. Die Airline erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2013 einen Nettogewinn von 57,692 Millionen US Dollar, das waren dreiundzwanzig Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2012.