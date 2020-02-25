Allegiant Air präsentiert Januar

Allegiant Air Airbus A319 (Foto: Alan Wilson, Wikipedia)

Allegiant konnte im Januar 2020 insgesamt 1,061 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 14,7 Prozent.

Der Nischencarrier Allegiant Air aus Las Vegas hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 11,9 Prozent auf 1,180 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 12,6 Prozent auf 964,773 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 15,012 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent.

Allegiant Air betreibt seit Januar 2019 eine reine Airbus Flotte. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 50 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.