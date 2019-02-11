Allegiant Air präsentiert Januar

Allegiant Air Airbus (Foto: Allegiant Air)

Allegiant konnte im Januar 2019 insgesamt 930.238 Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Rückgang von 0,8 Prozent.

Der Nischencarrier Allegiant Air aus Las Vegas hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 1,6 Prozent auf 1,080 Milliarden Sitzplatzmeilen verringert. Die Nachfrage ist um 1,5 Prozent auf 864,218 Millionen Sitzplatzmeilen zurückgegangen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2018 insgesamt 13,750 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,7 Prozent.

Allegiant Air hat im Dezember ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute nur noch Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 und 46 A320-200.