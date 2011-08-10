Allegiant Air mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juli 2011 639.789 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 5,2 Prozent.

Im Juli 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,7 Prozent auf 622,970 Millionen Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage ist um gut fünf Prozentpunkte auf 581,106 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 5,2 Punkte auf sehr gute 93,3 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, damit eine gute Gewinnmarge resultiert. Allegiant Air betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.