Allegiant Air meldet weniger Passagiere

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im August 2020 insgesamt 636,5 Tausend Fluggäste an Bord begrüßen (Vorjahr 1,257 Millionen), verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Corona bedingten Minus von 49,4 Prozent.

Im August hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,4 Prozent auf 1,252 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage hat sich um 48,4 Prozent auf 540 Millionen Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 41,1 Prozentpunkt auf 44,1 Prozent abgeschwächt.

Allegiant Air betreibt seit Januar 2019 eine reine Airbus Flotte. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 50 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.

Wie alle anderen US-Fluggesellschaften auch musste Allegiant Air wegen der COVID-19 Krise Mitte März 2020 fast die ganze Flotte stilllegen. In den USA zeichnet sich bereits im Mai eine leichte Erholung ab und diese setzte sich im Juni und Juli fort. Die ansteigenden Passagierzahlen im Juni zeigen auf, dass die Vereinigten Staaten die Luftfahrt und Touristikkrise besser meistern werden als die Europäer. In Europa war der Flugverkehr im Monat Mai praktisch inexistent, auch im Juni, Juli und August hadern die Europäischen Staaten mit immer neuen Reiseeinschränkungen weiter und blockieren damit die ganze Airline- und Tourismusbranche.