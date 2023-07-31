Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Juni 2023 insgesamt 1,814 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuni ist dies ein Plus von 3,7 Prozent.

Verglichen mit dem Juni 2022 hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot im Linienverkehr um 2,1 Prozent auf 1,766 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 2,3 Prozent auf 1,591 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 90,1 Prozent.

Die Airbus Flotte besteht aus 35 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 92 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.