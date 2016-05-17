Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im April 2016 851.153 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 11,3 Prozent.

Im April hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um 13,3 Prozent auf 977,068 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 11,0 Prozent auf 806,763 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem April 2015 um 1,7 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von 52 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 26 Flugzeugen aus der A320 Familie.