Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im April 2015 764.454 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 14,2 Prozent.

Im April hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um 16,3 Prozent auf 826,618 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 11,7 Prozent auf 726,987 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem April 2014 um 3,5 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 47 McDonnell Douglas MD-83 und sechs MD-88. Die Airbus Flotte besteht aus fünf A319 und neun A320, diese soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant hat zudem noch sechs Boeing 757 in der Flotte, diese setzt die Airline hauptsächlich auf Flügen nach Hawaii ein oder vermietet sie an andere Fluggesellschaften.