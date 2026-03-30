Allegiant Air meldet kleinen Gewinn

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Der Ultra-Low-Cost-Carrier Allegiant Air konnte im Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 93,8 Millionen US-Dollar einfliegen, der Reisekonzern musste jedoch einen Verlust von 44,7 Millionen US-Dollar hinnehmen.

Die Fluggesellschaft aus Las Vegas konnte den Jahresumsatz 2025 um 4,3 Prozent auf 2,546 Milliarden Dollar steigern. Die Kosten haben sich um 4,5 Prozent auf 2,402 Milliarden Dollar verteuert. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air mit 143,9 Millionen US-Dollar an, das entspricht einem leichten Plus von1,1 Prozent. Die Betriebsmarge erreichte 7,4 Prozent.

Allegiant Air konnte im Berichtsjahr 2025 insgesamt 18,737 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 10,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot erreichte 21,369 Milliarden Sitzplatzmeilen, Plus 12,6 Prozent. Die Auslastung im Liniendienst gibt die Airline mit 82,0 Prozent an, das entspricht einem Rückgang von 1,6 Prozentpunkten.

Allegiant Air zählte Ende 2025 insgesamt 16 Boeing 737-8200 mit 190 Sitzplätzen, 71 Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen, 8 Airbus A320 mit 177 Sitzplätzen und 28 Airbus A319 mit 156 Sitzplätzen. Die Flottenstärke erreichte Ende 2025 123 Schmalrumpfflugzeuge.