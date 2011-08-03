Allegiant Air meldet Quartalsgewinn

Im zweiten Quartal 2011 konnte der Nischencarrier aus Las Vegas einen Nettogewinn von 11,9 Millionen US Dollar erwirtschaften, ein Jahr zuvor resultierten 17,6 Millionen US Dollar.

Der Umsatz im zweiten Quartal 2011 stieg um 19,1 Prozent auf 200,449 Millionen US Dollar, im gleichen Zeitraum stiegen die Kosten um 28,1 Prozent auf 179,737 Millionen US Dollar. Der Operative Gewinn lag bei 20,712 Millionen Dollar, was einer Verschlechterung von 26,2 Prozent entspricht. Der Gewinnrückgang ist durch die gestiegenen Treibstoffkosten zu begründen, die nicht vollständig auf die Fluggastpreise überwälzt werden konnten. Im ersten Halbjahr 2011 flogen mit Allegiant Air 3,100 Millionen Fluggäste, was einer Steigerung von vier Prozent entspricht.