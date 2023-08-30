Allegiant Air meldet Julizahlen

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Juli 2023 insgesamt 1,934 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli ist dies ein Plus von 0,2 Prozent.

Verglichen mit dem Juli 2022 hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot im Linienverkehr um 0,8 Prozent auf 1,877 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht vermindert. Die Nachfrage ist mit 1,712 Milliarden Sitzplatzmeilen gleichgeblieben. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 91,2 Prozent.

Die Airbus Flotte besteht aus 35 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 92 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.